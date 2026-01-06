O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma queda dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, durante a madrugada desta terça-feira (6). Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ele teve uma “crise” enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em publicações nas redes sociais, Michelle Bolsonaro afirmou que o quarto onde o ex-presidente está custodiado permanece trancado, o que teria feito com que o atendimento médico ocorresse somente pela manhã, quando agentes foram chamá-lo para a visita.
“Meu amor não está bem. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros”, escreveu Michelle.
Bolsonaro retornou à prisão no dia 1º de janeiro e está sob custódia da PF em Brasília. Até a última atualização, não havia boletim médico oficial detalhando o estado de saúde do ex-presidente nem informações sobre eventual encaminhamento hospitalar.
Procuradas, a Polícia Federal e a defesa de Bolsonaro ainda não haviam divulgado nota oficial com esclarecimentos sobre o ocorrido, os procedimentos adotados após a queda e a avaliação clínica realizada.
O episódio ocorre em meio à repercussão nacional sobre as condições de custódia e a saúde do ex-presidente, tema que voltou a ganhar destaque nas redes sociais após o relato de Michelle.