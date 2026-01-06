O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma queda dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, durante a madrugada desta terça-feira (6). Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ele teve uma “crise” enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel.

Em publicações nas redes sociais, Michelle Bolsonaro afirmou que o quarto onde o ex-presidente está custodiado permanece trancado, o que teria feito com que o atendimento médico ocorresse somente pela manhã, quando agentes foram chamá-lo para a visita.