A Concessionária Tamoios informou fechamento dos túneis da Serra Nova na noite desta terça-feira (6) e na quinta-feira (8) para manutenção.

Durante o período, usuários terão a opção de subir pela Serra Antiga, que irá operar em mão dupla.