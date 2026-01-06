06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
TAMOIOS

Túneis da Serra Nova serão fechados para manutenção

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/Tamoios
Túnel da Serra Nova
Túnel da Serra Nova

A Concessionária Tamoios informou fechamento dos túneis da Serra Nova na noite desta terça-feira (6) e na quinta-feira (8) para manutenção.

Durante o período, usuários terão a opção de subir pela Serra Antiga, que irá operar em mão dupla.

A previsão é de que as ações ocorram das 22h às 6h, porém, o cronograma pode sofrer alterações diante de imprevistos e condições climáticas desfavoráveis.

