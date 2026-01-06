Morreu aos 50 anos, nessa segunda-feira (6), Michael de Souza Khalil, considerado por amigos e colegas como um “vendedor nota 10”. Ele trabalhava em uma farmácia. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Michael será velado no Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí, nesta quarta-feira (7), a partir das 10h.