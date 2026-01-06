Morreu aos 50 anos, nessa segunda-feira (6), Michael de Souza Khalil, considerado por amigos e colegas como um “vendedor nota 10”. Ele trabalhava em uma farmácia. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Michael será velado no Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí, nesta quarta-feira (7), a partir das 10h.
O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz (Parque Santo Antonio), em Jacareí, após as 14h.
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a morte de Michael, descrito como um amigo, apaixonado pela família e a vida e um excelente vendedor.
“Meu Deus que tristeza. Fui cliente dele na Droga 15. Ele era um vendedor nota 10, tinha muita paciência com minha filha que é especial. Somente o Senhor pra confortar familiares e amigos. Você adormece no sono eterno”, disse Delcia Cristiane Martins.
“Caramba Maicão, não dá nem pra acreditar, cheio de saúde, malhando. Trabalhei com ele na Droga 15, gente boa demais, dava muita risada com ele. Que Deus te receba de braços aberto meu amigo”, afirmou Flávio.
Neusa Rodrigues comentou: “Meus Deus! Que notícia triste, ele trabalhou com minha filha na farmácia, muito gente boa”.
Gê Souza escreveu: “Meu amigo, que Deus te receba de braços abertos, muito triste vendo gente nova ir se embora”. Teresinha Souza disse: “Meu sobrinho querido descanse nos braços do pai eterno”.
“Meu Deus estou aqui sem acreditar, grande amigo desde a época de escola, meus pêsames aos filhos, esposa, amigos e toda família”, afirmou Esequiel Ribeiro.
“Michael.... Vou sentir falta de te levar para a Basílica de Aparecida, meu amigo. Vá em paz. Bom descanso guerreiro”, lamentou Fábio Sousa.
“Meu Deus que notícia triste trabalhei com ele na farmácia Droga 15. Uma ótima pessoa, super alegre, prestativo ....poxa vida... meus sentimentos a todos os familiares”, completou Karolina Gomes.