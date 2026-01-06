Um acidente de extrema gravidade chocou o Paraná nesta segunda-feira (5): uma criança de 5 anos morreu após um guard rail atravessar uma BMW na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais. A família voltava de férias no litoral de Santa Catarina quando a estrutura metálica perfurou o veículo, em uma cena registrada por imagens que circulam nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente que vitimou o pequeno Mateus Garcia Abrão ocorreu no km 421 da BR-376, em Tibagi. De acordo com as informações apuradas no local, o motorista da BMW atingiu a ponta do guard rail, fazendo com que a estrutura metálica atravessasse o automóvel de luxo de forma transversal.
Imagens do acidente mostram a violência do impacto e a dimensão dos danos causados ao veículo, o que causou grande comoção nas redes sociais e entre moradores da região.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o registro policial, os pais da criança, que estavam no banco dianteiro, não sofreram ferimentos. Mateus, que ocupava o banco traseiro e estava acomodado em uma cadeirinha, teve ferimentos gravíssimos.
Equipes de resgate realizaram manobras de reanimação ainda no local, mas a morte da criança foi confirmada na rodovia.
Família voltava de férias do litoral catarinense
A família é moradora de Maringá (PR) e retornava para casa após passar o período de festas de fim de ano no litoral de Santa Catarina. A mãe de Mateus, que é médica cirurgiã, passou mal após o acidente e precisou receber atendimento médico.
O pai, advogado, acompanhou os trabalhos das equipes de emergência e aguardou a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML).
Velório e sepultamento
O velório de Mateus Garcia Abrão teve início na manhã desta terça-feira (6), na Capela Funerária Prever Central, em Maringá. O sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Municipal de Maringá.
O caso reacende o debate sobre segurança viária, condições de proteção das rodovias e a eficácia dos sistemas de contenção em acidentes de alta velocidade.