Um acidente de extrema gravidade chocou o Paraná nesta segunda-feira (5): uma criança de 5 anos morreu após um guard rail atravessar uma BMW na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais. A família voltava de férias no litoral de Santa Catarina quando a estrutura metálica perfurou o veículo, em uma cena registrada por imagens que circulam nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente que vitimou o pequeno Mateus Garcia Abrão ocorreu no km 421 da BR-376, em Tibagi. De acordo com as informações apuradas no local, o motorista da BMW atingiu a ponta do guard rail, fazendo com que a estrutura metálica atravessasse o automóvel de luxo de forma transversal.