Padre Márlon Múcio, sacerdote da Diocese de Taubaté, internado numa UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o final de dezembro, recebeu alta hospitalar no domingo (4) e usou as redes sociais para agradecer preces em seu favor.
O religioso passou o Réveillon sob cuidados médicos, consolidando oito passagens pela UTI em 2025.
Após a liberação, ao chegar em casa, o padre sofreu um mal-estar agudo que mobilizou familiares para um possível retorno à unidade hospitalar, mas o estado de saúde estabilizou na segunda-feira (5) sem necessidade de nova internação.
Nas redes sociais ele declarou:
"Tive alta, família amada!!! E estou em casa. Passamos o réveillon no hospital, eu e Mamãe Carminha. Nem contei da alta ontem, porque cheguei em casa e passei muito mal. Depois de muita luta e do meu irmão já pronto pra me levar de novo pro hospital, melhorei, graças a Deus, e a vc, que nunca cessa de orar por mim. Amém?"
Doença rara
O religioso é diagnosticado com RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), uma doença genética rara e neurodegenerativa.
A condição compromete funções vitais e exige o uso contínuo de suporte ventilatório.
O quadro que levou à internação recente incluiu dores agudas no peito e suspeita de infarto, sintomas que são monitorados com a evolução da RTD.