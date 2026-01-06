Padre Márlon Múcio, sacerdote da Diocese de Taubaté, internado numa UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o final de dezembro, recebeu alta hospitalar no domingo (4) e usou as redes sociais para agradecer preces em seu favor.

O religioso passou o Réveillon sob cuidados médicos, consolidando oito passagens pela UTI em 2025.

