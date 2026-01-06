06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
JÁ EM CASA

Padre Márlon Múcio recebe alta em Taubaté e agradece orações

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Padre Márlon Múcio já está em casa
Padre Márlon Múcio já está em casa

Padre Márlon Múcio, sacerdote da Diocese de Taubaté, internado numa UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o final de dezembro, recebeu alta hospitalar no domingo (4) e usou as redes sociais para agradecer preces em seu favor.

O religioso passou o Réveillon sob cuidados médicos, consolidando oito passagens pela UTI em 2025.

Após a liberação, ao chegar em casa, o padre sofreu um mal-estar agudo que mobilizou familiares para um possível retorno à unidade hospitalar, mas o estado de saúde estabilizou na segunda-feira (5) sem necessidade de nova internação.

Nas redes sociais ele declarou:

"Tive alta, família amada!!! E estou em casa. Passamos o réveillon no hospital, eu e Mamãe Carminha. Nem contei da alta ontem, porque cheguei em casa e passei muito mal. Depois de muita luta e do meu irmão já pronto pra me levar de novo pro hospital, melhorei, graças a Deus, e a vc, que nunca cessa de orar por mim. Amém?"

Doença rara

O religioso é diagnosticado com RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), uma doença genética rara e neurodegenerativa.

A condição compromete funções vitais e exige o uso contínuo de suporte ventilatório.

O quadro que levou à internação recente incluiu dores agudas no peito e suspeita de infarto, sintomas que são monitorados com a evolução da RTD.

