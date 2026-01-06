Mãe de dois filhos pequenos e apaixonada pela vida, Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, será enterrada nesta terça-feira (6) em São Sebastião, após morrer vítima de um grave acidente em um ônibus da cidade.
Renata teve a morte cerebral confirmada na segunda-feira (5), após permanecer internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2). O acidente ocorreu no km 117 da rodovia Rio-Santos (SP-055), no bairro Cigarras, em São Sebastião, no Litoral Norte.
O boletim de ocorrência aponta que Renata foi lançada para fora do ônibus após o rompimento da estrutura de uma janela lateral, junto com o vidro da porta principal, que também se desprendeu.
O corpo dela está sendo velado no Cemitério Municipal de São Sebastião, no Centro da cidade, desde as 8h desta terça-feira (6). O sepultamento está marcado para 16h, no mesmo local.
Renata era conhecida pela alegria de viver, pelo amor aos filhos e pela paixão por praia e corrida. Ela vivia com os filhos e os avós. Os pais dela são de Sorocaba. Familiares a descreveram como uma mulher carinhosa, ativa e cheia de planos, também apaixonada pelo Corinthians. Os filhos dela têm 6 e 8 anos. A morte precoce interrompeu uma trajetória marcada por afeto, energia e sonhos.
O acidente
O caso aconteceu em um ônibus da Sancetur (Santa Cecília Turismo Ltda), conhecida como SOU. A família da jovem afirma que irá processar a empresa responsável pelo transporte coletivo. Já a companhia sustenta, em nota oficial, que a passageira acessou uma área proibida do ônibus no momento do acidente.
Segundo familiares, Renata estava posicionada no chamado “cercadinho” (área próxima à porta do ônibus, sem apoio adequado) devido à lotação máxima do veículo. De acordo com testemunhas, o coletivo seguia cheio e teria ignorado ao menos cinco pontos de parada por falta de espaço para novos passageiros.
José Aparecido Júnior, um dos ocupantes do ônibus, afirmou ter presenciado o momento do acidente e sido o primeiro a prestar socorro. “Vi a hora que ela voou do ônibus. Fui o primeiro a correr para ajudar e ligar para o resgate”, relatou.
Segundo o passageiro, Renata estava de costas para a via quando a estrutura lateral do ônibus cedeu em uma curva, provocando a queda. Ele contou ainda que, após o impacto, a jovem chegou a se levantar, mesmo desorientada.
“Pedi para ela ficar deitada, mas ela levantou. Depois começou a piorar, segurou no guard-rail e não respondia mais”, disse.
Nas redes sociais, o caso vem sendo classificado por usuários como uma “tragédia anunciada”. Há relatos de outros acidentes semelhantes envolvendo a mesma frota. Um passageiro afirma ter sofrido fratura de vértebras em novembro de 2025 após cair de um ônibus. Outra usuária relatou que, apesar do acidente, não recebeu apoio da empresa para tratamento médico.
Outro lado
Em nota divulgada na segunda-feira (5), a SOU São Sebastião lamentou a morte de Renata, mas afirmou que imagens das câmeras internas do ônibus indicam que a passageira ultrapassou, de forma deliberada, os balaústres de proteção e acessou uma área isolada e sinalizada como proibida.
Segundo a concessionária, os quadros de janela dessa área não são projetados para suportar apoio corporal. A empresa informou ainda que o motorista acionou imediatamente o socorro médico e que o tacógrafo do veículo aponta que o ônibus trafegava dentro do limite de velocidade permitido.
A SOU afirmou permanecer à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e reiterou seu compromisso com a segurança na operação do transporte coletivo.
Prefeitura
No domingo (4), a Prefeitura de São Sebastião informou que notificou oficialmente a empresa concessionária para prestar esclarecimentos. Em nota, o município lamentou a morte da jovem e manifestou solidariedade à família.
“A empresa Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda (SOU) já foi formalmente notificada pela Administração Municipal e deverá apresentar, dentro do prazo estabelecido, esclarecimentos detalhados e documentação referente à ocorrência, incluindo registros operacionais, procedimentos adotados após o acidente e medidas preventivas existentes. Paralelamente, o Município mantém acompanhamento administrativo permanente e coopera integralmente com os órgãos competentes", informou a prefeitura.
O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de São Sebastião.