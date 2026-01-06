Mãe de dois filhos pequenos e apaixonada pela vida, Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, será enterrada nesta terça-feira (6) em São Sebastião, após morrer vítima de um grave acidente em um ônibus da cidade.

Renata teve a morte cerebral confirmada na segunda-feira (5), após permanecer internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2). O acidente ocorreu no km 117 da rodovia Rio-Santos (SP-055), no bairro Cigarras, em São Sebastião, no Litoral Norte.