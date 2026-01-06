Sthephan Johansson Marciano, 40 anos, passou por audiência de custódia nessa segunda-feira (5) e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele permanecerá preso até o julgamento. A informação foi confirmada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Ele foi indiciado por feminicídio pela morte de Monique Helena Gabriel Teodoro, 36 anos, esfaqueada dentro de um quarto de hotel de Taubaté, no domingo (4). Ela levou 20 facadas e morreu após ser socorrida.