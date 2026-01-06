06 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso em flagrante com drogas na Vila Rhodia, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de drogas na Vila Rhodia
Apreensão de drogas na Vila Rhodia

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (5), no bairro Vila Rhodia, em São José dos Campos.

A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I durante patrulhamento pela rua Roberto de Paula Ferreira.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi avistado em atitude suspeita próximo a uma adega.

Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e se desfazer de uma sacola, escondendo-a sob o capô de um veículo estacionado.

Dentro da sacola, os policiais localizaram variedade de drogas e itens relacionados ao crime:

  • 100 porções de crack e 100 de ecstasy;
  • 48 porções de maconha e 33 eppendorfs de cocaína;
  • 14 porções de dry;
  • 10 de skank;
  • 11 de lança-perfume;
  • R$ 121 em espécie;
  •  uma folha com a contabilidade do tráfico.

Ao ser questionado, o homem confessou a prática de tráfico e informou que recebia 10% do valor total arrecadado com as vendas.

Diante dos fatos ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

