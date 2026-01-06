Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (5), no bairro Vila Rhodia, em São José dos Campos.

A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I durante patrulhamento pela rua Roberto de Paula Ferreira.

