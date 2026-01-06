Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (5), no bairro Vila Rhodia, em São José dos Campos.
A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I durante patrulhamento pela rua Roberto de Paula Ferreira.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi avistado em atitude suspeita próximo a uma adega.
Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e se desfazer de uma sacola, escondendo-a sob o capô de um veículo estacionado.
Dentro da sacola, os policiais localizaram variedade de drogas e itens relacionados ao crime:
- 100 porções de crack e 100 de ecstasy;
- 48 porções de maconha e 33 eppendorfs de cocaína;
- 14 porções de dry;
- 10 de skank;
- 11 de lança-perfume;
- R$ 121 em espécie;
- uma folha com a contabilidade do tráfico.
Ao ser questionado, o homem confessou a prática de tráfico e informou que recebia 10% do valor total arrecadado com as vendas.
Diante dos fatos ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.