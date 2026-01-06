A concessionária RioSP informou que a carga especial de 647 toneladas vai se deslocar pela rodovia Presidente Dutra nesta terça-feira (6), no trecho do Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O conjunto transportador com 106 metros de comprimento, mais de 6 metros de largura e peso total de 647 toneladas, segue em deslocamento pela Dutra rumo ao Porto de Itaguaí (RJ).