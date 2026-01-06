A concessionária RioSP informou que a carga especial de 647 toneladas vai se deslocar pela rodovia Presidente Dutra nesta terça-feira (6), no trecho do Vale do Paraíba.
O conjunto transportador com 106 metros de comprimento, mais de 6 metros de largura e peso total de 647 toneladas, segue em deslocamento pela Dutra rumo ao Porto de Itaguaí (RJ).
A operação, que conta com escolta dedicada e planejamento especial da concessionária e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ocorrerá nesta terça-feira (6), a partir das 9h, no trecho entre o km 4 (Queluz, em São Paulo) e km 299 (Bulhões, no Rio de Janeiro).
"A RioSP reforça seu compromisso com a segurança e orienta os motoristas a programarem sua viagem com antecedência", disse a concessionária.
Durante o fechamento da pista de subida — das 22h de domingo às 5h de segunda-feira — todo o trecho estará devidamente sinalizado. Os motoristas que passarem pela região no sentido Rio de Janeiro devem redobrar a atenção à sinalização e respeitar os limites de velocidade.
As datas e horários poderão sofrer alterações em função de ajustes operacionais dos envolvidos na operação ou por condições meteorológicas.
A carga especial saiu de Jacareí (SP) no início de dezembro de 2025 e está em deslocamento pela Dutra até o Porto de Itaguaí (RJ).