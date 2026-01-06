A Prefeitura de Caraguatatuba recolheu 2.652,45 toneladas de lixo entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro, período marcado pelo Natal, Réveillon e forte aumento no fluxo de turistas. A operação envolveu bairros das regiões norte, central, oeste e sul do município, que recebeu cerca de 700 mil pessoas apenas durante o Ano Novo.

Segundo a administração municipal, a expectativa é de que até o Carnaval, aproximadamente 2 milhões de visitantes passem pela cidade, o que mantém o sistema de limpeza urbana em ritmo reforçado durante toda a alta temporada.