A Prefeitura de Caraguatatuba recolheu 2.652,45 toneladas de lixo entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro, período marcado pelo Natal, Réveillon e forte aumento no fluxo de turistas. A operação envolveu bairros das regiões norte, central, oeste e sul do município, que recebeu cerca de 700 mil pessoas apenas durante o Ano Novo.
Segundo a administração municipal, a expectativa é de que até o Carnaval, aproximadamente 2 milhões de visitantes passem pela cidade, o que mantém o sistema de limpeza urbana em ritmo reforçado durante toda a alta temporada.
Os números divulgados pela Secretaria de Serviços Públicos mostram o impacto direto do turismo na geração de resíduos. Somente no dia 29 de dezembro, foram recolhidas 580,91 toneladas de lixo. Já no Natal, em 25 de dezembro, o volume chegou a 118,26 toneladas.
Confira o total coletado por dia:
24/12: 264,06 toneladas
25/12: 118,26 toneladas
26/12: 428,34 toneladas
27/12: 274,93 toneladas
28/12: 40,20 toneladas
29/12: 580,91 toneladas
30/12: 417,95 toneladas
31/12: 280,24 toneladas
1/1: 247,56 toneladas
Em períodos regulares, Caraguatatuba produz cerca de 3,5 mil toneladas de resíduos por mês. Na alta temporada, esse número sobe para 5 mil toneladas mensais.
Coleta reforçada e mais caminhões nas ruas
Para dar conta da demanda, a Prefeitura ampliou de oito para 12 caminhões o número de veículos utilizados na coleta de lixo durante a temporada de verão. Os serviços ocorrem em dois turnos: das 5h às 13h20 e das 16h às 0h20, conforme cronograma específico por bairro.
No dia 1º de janeiro, mais de 100 pessoas, entre servidores municipais, terceirizados e bolsistas do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD), atuaram na limpeza das praias e do calçadão da orla.
Além disso, foram instaladas caçambas extras em pontos turísticos, praças e áreas de grande circulação, assim como mais contêineres nas praias, para facilitar o descarte correto dos resíduos.
Orientação à população
A Prefeitura orienta moradores e visitantes a acondicionar corretamente o lixo dentro dos imóveis e colocá-lo para coleta apenas próximo ao horário programado, evitando descarte antecipado ou irregular.
Os munícipes também são incentivados a acompanhar comunicados oficiais pelos canais institucionais do Governo Municipal.
A Secretaria de Serviços Públicos está localizada na Avenida Rotary, nº 366, Jardim Aruan, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30. Informações pelo telefone (12) 3885-4550.