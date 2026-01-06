As tarifas dos ônibus intermunicipais metropolitanos em São Paulo sofrem reajuste válido a partir desta terça-feira (6). O aumento segue uma grade tarifária baseada no tipo de serviço e na quilometragem percorrida.

Confira os novos valores e as principais mudanças para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, de acordo com a Resolução STM 033/2025.

Serviço Comum e Comum Litorâneo

Serviço Comum (Vale do Paraíba): As tarifas começam em R$ 4,55 (até 10 km) e chegam a R$ 15,00 para trajetos acima de 65 km.

Serviço Comum Litorâneo (Litoral Norte): Os valores iniciam em R$ 4,80 (até 10 km) e atingem o teto de R$ 16,25 para distâncias superiores a 65 km.

Serviço Seletivo e Seletivo Litorâneo

Serviço Seletivo : Inicia em R$ 8,15 (até 25 km) e pode chegar a R$ 60,25 para trajetos longos.

: Inicia em R$ 8,15 (até 25 km) e pode chegar a R$ 60,25 para trajetos longos. Serviço Seletivo Litorâneo: A tarifa mínima é de R$ 10,25 (até 25 km), alcançando o valor máximo de R$ 71,85 em viagens de longa distância.

Pagamento