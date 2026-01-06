Centro de Tratamento e Entregas dos Correios em São José dos Campos foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (6), por volta de 5h20, no condomínio empresarial Eldorado, na região sul da cidade. Ninguém se feriu.

Segundo informações de pessoas no local, o problema teria começado com um curto na rede elétrica, provocando incêndio na sala da gerência. Todos os funcionários e terceirizado evacuaram o prédio assim que tocou o alarme.