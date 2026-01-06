Centro de Tratamento e Entregas dos Correios em São José dos Campos foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (6), por volta de 5h20, no condomínio empresarial Eldorado, na região sul da cidade. Ninguém se feriu.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações de pessoas no local, o problema teria começado com um curto na rede elétrica, provocando incêndio na sala da gerência. Todos os funcionários e terceirizado evacuaram o prédio assim que tocou o alarme.
Os funcionários foram dispensados e a gerência permaneceu no local aguardando a perícia técnica. No local funcionam o CTE (Centro de Tratamento de Encomendas) e o CEE (Centro de Entrega de Encomendas) dos Correios.
O Corpo de Bombeiros informou que o fogo atingiu área de mezanino da edificação, que compreendia o escritório de aproximadamente 120 m².
A guarnição combateu e extinguiu as chamas com uso de cerca de 8 m³ de água. Após rescaldo, o local foi deixado em segurança aos cuidados da Defesa Civil e do policiamento.