Um homem foi preso pela Polícia Civil em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (6), suspeito de tentar matar o cunhado. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo na avenida Tancredo Neves, no Parque Novo Horizonte, região leste de São José, no dia 9 de dezembro do ano passado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a polícia, A. L. F. foi baleado após sair de um supermercado. Ele foi atingido pelos tiros dados por um desconhecido a bordo de um veículo GM Corsa prata. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro municipal.
A investigação localizou imagens de câmeras que mostram a vítima sendo abordada e conversando com os ocupantes do carro suspeito por um minuto. Na sequência, A. aparece fugindo e sendo acompanhado pelos atiradores, enquanto um veículo que trafegava no sentido oposto engrena marcha-ré para afastar-se do conflito.
A Polícia Civil identificou o suspeito como sendo L. M., de 39 anos, cunhado da vítima. Ele foi preso nesta terça-feira, após uma ordem judicial de prisão temporária, cumprida no bairro Nova Michigan.
L. confessou o crime e disse que a vítima havia agredido sua irmã. Segundo a polícia, L. possui registros criminais por tráfico de drogas e roubo.