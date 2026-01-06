Um homem foi preso pela Polícia Civil em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (6), suspeito de tentar matar o cunhado. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo na avenida Tancredo Neves, no Parque Novo Horizonte, região leste de São José, no dia 9 de dezembro do ano passado.

Segundo a polícia, A. L. F. foi baleado após sair de um supermercado. Ele foi atingido pelos tiros dados por um desconhecido a bordo de um veículo GM Corsa prata. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro municipal.