Dois homens foram presos em Taubaté portando um revólver.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (5), por volta das 20h, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Vila São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp