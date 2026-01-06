06 de janeiro de 2026
Policiais do Baep prendem dois homens e apreendem arma em Taubaté

Taubaté
Revólver apreendido na Vila São José

Dois homens foram presos em Taubaté portando um revólver.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (5), por volta das 20h, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Vila São José.

Em abordagem aos dois suspeitos, a equipe localizou a arma e munições, que foram apreendidas. Diante dos fatos, eles foram conduzidos ao Plantão Policial de Taubaté e permaneceram à disposição da Justiça.

