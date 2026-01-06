06 de janeiro de 2026
CAMPO DOS ALEMÃES

Celular furtado é devolvido ao dono em SJC; Receptador é preso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/Romu
Celular furtado foi devolvido ao proprietário
Celular furtado foi devolvido ao proprietário

Um homem foi preso por portar um celular furtado no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na segunda-feira (5) durante abordagem da equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

Em consulta aos sistemas, constatou-se pelo número de registro do aparelho a queixa de furto.

O indivíduo foi detido por receptação e conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.

O celular foi devolvido ao proprietário.

