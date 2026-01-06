Um homem foi preso por portar um celular furtado no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.
A prisão aconteceu na segunda-feira (5) durante abordagem da equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).
Em consulta aos sistemas, constatou-se pelo número de registro do aparelho a queixa de furto.
O indivíduo foi detido por receptação e conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.
O celular foi devolvido ao proprietário.