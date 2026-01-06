O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 729 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.
As contratações são para diversos setores, com destaque para as áreas de serviços, comércio e construção civil.
Destaques
O setor de serviços lidera o número de contratações. A função de ajudante de embalador conta com 100 postos de trabalho abertos.
Logo em seguida, o setor de telemarketing soma mais de 200 vagas, divididas entre ampla concorrência e posições específicas para PCD (Pessoas com Deficiência).
Há ainda dezenas de oportunidades para açougueiro, operador de caixa, pepositor e auxiliar de cozinha.
Já a construção civil busca profissionais para as funções de carpinteiro e armador de ferros.
Oportunidades para PCD
Candidatos PCD podem se candidatar a 130 vagas de ampla concorrência ou ainda às 32 vagas exclusivas.
Como se Candidatar
Para concorrer, interessados devem comparecer ao PAT, na avenida Afonso Pena, nº 175, no Centro, portando documentos pessoais.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, até as 16h ou até o encerramento das senhas.