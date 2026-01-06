O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 729 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.

As contratações são para diversos setores, com destaque para as áreas de serviços, comércio e construção civil.

