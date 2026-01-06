06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMPREGO

Banco de talentos: Nestlé tem oportunidades em Caçapava

Por Luyse Camargo | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Sede da empresa em Caçapava
Sede da empresa em Caçapava

A empresa Nestlé, produtora de produtos alimentícios, tem oportunidades de emprego para a planta de Caçapava.

Interessados em integrar o banco de talentos da unidade podem conferir os detalhes no portal de carreiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O processo inclui oportunidades para PCD (Pessoa com Deficiência) e estágio.

Áreas e funções

  • Logística e depósito: funções de auxiliar de armazém e operador de empilhadeira. As atividades envolvem movimentação de materiais, carga, descarga e conferência de estoque.
  • Fabricação e embalagem: vagas para auxiliar de embalagem, com atuação no suporte às linhas de produção e operação de equipamentos.
  • Programação de produção (estágio): destinada a estudantes de engenharia, administração ou logística. Exige conhecimento em pacote office e ferramentas digitais.

No portal também é possível concorrer a vagas em unidades de outras regiões.

A unidade de Caçapava é a segunda maior em volume de produção da Nestlé.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários