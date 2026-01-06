A empresa Nestlé, produtora de produtos alimentícios, tem oportunidades de emprego para a planta de Caçapava.
Interessados em integrar o banco de talentos da unidade podem conferir os detalhes no portal de carreiras.
O processo inclui oportunidades para PCD (Pessoa com Deficiência) e estágio.
Áreas e funções
- Logística e depósito: funções de auxiliar de armazém e operador de empilhadeira. As atividades envolvem movimentação de materiais, carga, descarga e conferência de estoque.
- Fabricação e embalagem: vagas para auxiliar de embalagem, com atuação no suporte às linhas de produção e operação de equipamentos.
- Programação de produção (estágio): destinada a estudantes de engenharia, administração ou logística. Exige conhecimento em pacote office e ferramentas digitais.
No portal também é possível concorrer a vagas em unidades de outras regiões.
A unidade de Caçapava é a segunda maior em volume de produção da Nestlé.