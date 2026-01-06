Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Esperança, em Guaratinguetá, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) flagraram um homem na prática do tráfico de drogas, na segunda-feira (5).
Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi visto portando um saco plástico nas mãos, além de dois potes plásticos ao seu lado. Ao perceber a presença da equipe policial, ele abandonou o material e fugiu em direção aos fundos de um terreno, pulando no rio Paraíba do Sul.
Os policiais seguiram em acompanhamento visual pelas margens do rio. Próximo a um valetão, o indivíduo saiu em um terreno baldio e passou a correr pela via pública, seguindo no sentido da avenida Agenor Pires da Fonseca, onde foi alcançado e abordado.
Durante a verificação do material dispensado, foram localizados nos potes plásticos com 628 pedras de crack, cinco pedaços de crack, 165 porções de maconha e 144 pinos de cocaína. Ao todo, a apreensão totalizou aproximadamente 1,718 kg de entorpecentes.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.