OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PRISÃO

Homem pula no rio Paraíba para fugir, mas é preso pela PM no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Guaratinguetá
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Guaratinguetá

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Esperança, em Guaratinguetá, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) flagraram um homem na prática do tráfico de drogas, na segunda-feira (5).

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi visto portando um saco plástico nas mãos, além de dois potes plásticos ao seu lado. Ao perceber a presença da equipe policial, ele abandonou o material e fugiu em direção aos fundos de um terreno, pulando no rio Paraíba do Sul.

Os policiais seguiram em acompanhamento visual pelas margens do rio. Próximo a um valetão, o indivíduo saiu em um terreno baldio e passou a correr pela via pública, seguindo no sentido da avenida Agenor Pires da Fonseca, onde foi alcançado e abordado.

Durante a verificação do material dispensado, foram localizados nos potes plásticos com 628 pedras de crack, cinco pedaços de crack, 165 porções de maconha e 144 pinos de cocaína. Ao todo, a apreensão totalizou aproximadamente 1,718 kg de entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.

