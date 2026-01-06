Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Esperança, em Guaratinguetá, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) flagraram um homem na prática do tráfico de drogas, na segunda-feira (5).

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi visto portando um saco plástico nas mãos, além de dois potes plásticos ao seu lado. Ao perceber a presença da equipe policial, ele abandonou o material e fugiu em direção aos fundos de um terreno, pulando no rio Paraíba do Sul.