Um homem foragido da Justiça, procurado por estupro de vulnerável, foi preso na tarde de segunda-feira (5), na região central de São José dos Campos.

A captura aconteceu durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua São Paulo.

