06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Condenado a 14 anos de prisão por 3stupro é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foragido da Justiça, procurado por estupro de vulnerável, foi preso na tarde de segunda-feira (5), na região central de São José dos Campos.

A captura aconteceu durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao abordar o homem em atitude suspeita, foi constatado em consulta aos sistemas que havia um mandado de prisão emitido em seu desfavor e que se tratava de um criminoso condenado a 14 anos de prisão.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários