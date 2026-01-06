Um homem foragido da Justiça, procurado por estupro de vulnerável, foi preso na tarde de segunda-feira (5), na região central de São José dos Campos.
A captura aconteceu durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua São Paulo.
Ao abordar o homem em atitude suspeita, foi constatado em consulta aos sistemas que havia um mandado de prisão emitido em seu desfavor e que se tratava de um criminoso condenado a 14 anos de prisão.
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.