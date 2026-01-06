A concessionária RioSP (Grupo Motiva) iniciou na segunda-feira (5) os serviços de roçada e limpeza em trechos da rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, com possibilidade de fechamento alternado de faixas ao longo do serviço.
O início da limpeza de matagal na Dutra ocorre após críticas ao mato alto e a falta de zelo em diferentes pontos da rodovia.
Segundo a concessionária, há equipes trabalhando entre Guararema e Santa Isabel e também em Jacareí, no Vale. Ainda de acordo com a empresa, também foi iniciada a roçada do canteiro central entre os km 65 e 85. A limpeza acontece nos dois sentidos da rodovia.
A RioSP informou que poderá haver fechamento alternado de faixas de rolamento durante os serviços. A previsão é de que as atividades ocorram durante toda a semana, com frentes de trabalho atuando até 17h.
O motorista deve redobrar a atenção para a sinalização, possíveis pontos de redução de velocidade e presença de trabalhadores próximos à pista. Em caso de chuva, os serviços podem ser ajustados por segurança operacional.
Trechos com mato alto em canteiros e sujeira acumulada podem afetar a visibilidade, leitura de placas e drenagem na rodovia, além de aumentar a sensação de insegurança para quem trafega pela Dutra.
A limpeza de matagal na Dutra é um serviço de conservação previsto no contrato de concessão e costuma exigir interdição de faixas — especialmente em pontos de maior fluxo.