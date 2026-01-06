A concessionária RioSP (Grupo Motiva) iniciou na segunda-feira (5) os serviços de roçada e limpeza em trechos da rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, com possibilidade de fechamento alternado de faixas ao longo do serviço.

O início da limpeza de matagal na Dutra ocorre após críticas ao mato alto e a falta de zelo em diferentes pontos da rodovia.