Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram uma motocicleta com registro de furto durante patrulhamento pelo Bairro dos Freitas, Estrada Municipal José Benedito de Oliveira.
A ocorrência foi registrada às 14h54 de segunda-feira (5). O veículo estava em posse de um funcionário de um depósito de gás, localizado a 100 metros do local.
Nas imagens das câmeras de segurança de moradores da região, a equipe visualizou o homem estacionando a moto e entrando no estabelecimento.
Ele informou ser o proprietário do veículo, que teria sido adquirido via aplicativo de internet dias antes.
Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à Central de Polícia Judiciária, onde a motocicleta permaneceu apreendida.