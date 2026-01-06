06 de janeiro de 2026
APREENSÃO

Moto furtada vendida por aplicativo é recuperada pela PM

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Moto com registro de furto
Moto com registro de furto

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram uma motocicleta com registro de furto durante patrulhamento pelo Bairro dos Freitas, Estrada Municipal José Benedito de Oliveira.

A ocorrência foi registrada às 14h54 de segunda-feira (5). O veículo estava em posse de um funcionário de um depósito de gás, localizado a 100 metros do local.

Nas imagens das câmeras de segurança de moradores da região, a equipe visualizou o homem estacionando a moto e entrando no estabelecimento.

Ele informou ser o proprietário do veículo, que teria sido adquirido via aplicativo de internet dias antes.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à Central de Polícia Judiciária, onde a motocicleta permaneceu apreendida.

