Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram uma motocicleta com registro de furto durante patrulhamento pelo Bairro dos Freitas, Estrada Municipal José Benedito de Oliveira.

A ocorrência foi registrada às 14h54 de segunda-feira (5). O veículo estava em posse de um funcionário de um depósito de gás, localizado a 100 metros do local.

