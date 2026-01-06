O corpo de Alexis Valdeci Souza dos Santos foi encontrado com uma aparente lesão na cabeça e em estado avançado de decomposição nos fundos do terreno da Escola Municipal Mary Aparecida Ribeiro Arruda Camargo, no bairro Floresta Negra, em Campos do Jordão, na manhã de segunda-feira (5).
Alexis estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro de 2026. A família havia registrado um boletim de ocorrência do desaparecimento. Nesta segunda, familiares reconheceram o corpo de Alexis, que deixa mulher e duas crianças.
“Sim, infelizmente, era o Alexis que estávamos procurando”, disse uma familiar da vítima. Segundo ela, o velório começou no final da noite de segunda, no Cemitério Municipal de Campos do Jordão, com o caixão fechado. O enterro será nesta terça-feira (6).
"Descansa em paz. Cuidarei das crianças até meu último suspiro. Foram 11 anos juntos, não são 11 dias e nem 11 meses. Foram 11 anos meu amor. Me perdoa, eu te procurei sem cansar, sem rumo e infelizmente não foi do jeito que eu queria ter te encontrado! Os verdadeiros sabem quem você era, que você foi um trabalhador digno e sempre fez de tudo por mim e as crianças, você foi homem, amor", disse a mulher de Alexis em postagem nas redes sociais.
Corpo na escola
A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após funcionários do setor de limpeza encontrarem o corpo por volta das 8h. A escola estava em recesso desde 19 de dezembro e a volta ao trabalho ocorreu na segunda-feira.
De acordo com a polícia, o corpo de Alexis estava perto de um muro alto e apresentava um ferimento na cabeça, em análise inicial. A suspeita preliminar é de que a lesão possa ter sido causada por uma queda ao tentar entrar na escola.
Uma faca foi encontrada perto do corpo. Familiares disseram que o objeto era de Alexis. A faca foi apreendida para análise.
A Polícia Civil informou que a vítima tinha registros anteriores por furto e uso de entorpecentes. A investigação também apura se ele fazia uso excessivo de álcool e drogas. O corpo foi encaminhado para exame no IML (Instituto Médico Legal), para determinar a causa da morte. O caso segue sob investigação.
A Secretaria Municipal de Educação de Campos do Jordão lamentou a morte, se solidarizou com os familiares da vítima e se colocou à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações.