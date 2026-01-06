O corpo de Alexis Valdeci Souza dos Santos foi encontrado com uma aparente lesão na cabeça e em estado avançado de decomposição nos fundos do terreno da Escola Municipal Mary Aparecida Ribeiro Arruda Camargo, no bairro Floresta Negra, em Campos do Jordão, na manhã de segunda-feira (5).

Alexis estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro de 2026. A família havia registrado um boletim de ocorrência do desaparecimento. Nesta segunda, familiares reconheceram o corpo de Alexis, que deixa mulher e duas crianças.