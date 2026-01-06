Um homem foi preso durante um assalto a uma farmácia no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.
Um dos colaboradores, uma pessoa PCD (Pessoa com Deficiência), foi agredido pelo suspeito com um pedaço de madeira.
A prisão ocorreu na segunda-feira, durante o patrulhamento de policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região.
Os militares foram acionados via Copom para a ocorrência de roubo em andamento e ao chegar ao local, conseguiram abordar o homem que estava se evadindo.
Com ele, foram localizados produtos diversos que totalizavam R$ 938,74.