ASSALTO

Ladrão de farmácia agride PCD com pedaço de madeira e é preso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Produtos apreendidos durante a ocorrência
Produtos apreendidos durante a ocorrência

Um homem foi preso durante um assalto a uma farmácia no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.

Um dos colaboradores, uma pessoa PCD (Pessoa com Deficiência), foi agredido pelo suspeito com um pedaço de madeira.

A prisão ocorreu na segunda-feira, durante o patrulhamento de policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região.

Os militares foram acionados via Copom para a ocorrência de roubo em andamento e ao chegar ao local, conseguiram abordar o homem que estava se evadindo.

Com ele, foram localizados produtos diversos que totalizavam R$ 938,74.

