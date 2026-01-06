Um homem foi preso durante um assalto a uma farmácia no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.

Um dos colaboradores, uma pessoa PCD (Pessoa com Deficiência), foi agredido pelo suspeito com um pedaço de madeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp