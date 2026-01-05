05 de janeiro de 2026
PM prende suspeito por tráfico na zona norte de SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
Divulgação Polícia Militar
Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (5) após ser flagrado com entorpecentes e dinheiro durante uma ação da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada por volta das 16h10, e o suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.

A abordagem aconteceu na Avenida Joaquim Moreira Ávila, na zona norte de São José dos Campos, durante patrulhamento da Força Tática do 1º BPM/I. Os policiais perceberam a atitude suspeita do homem, que tentou fugir ao notar a presença da viatura.

Após perseguição a pé por alguns metros, o suspeito foi alcançado e abordado. Com ele, os policiais encontraram uma sacola contendo 44 eppendorfs de cocaína, 23 eppendorfs com pedras de crack e 16 porções de maconha.

Também foram apreendidos R$ 365 em dinheiro e folhas com anotações que, segundo a PM, indicam a contabilidade do tráfico. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. O caso foi registrado e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.

