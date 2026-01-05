Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (5) após ser flagrado com entorpecentes e dinheiro durante uma ação da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada por volta das 16h10, e o suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.

A abordagem aconteceu na Avenida Joaquim Moreira Ávila, na zona norte de São José dos Campos, durante patrulhamento da Força Tática do 1º BPM/I. Os policiais perceberam a atitude suspeita do homem, que tentou fugir ao notar a presença da viatura.