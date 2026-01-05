O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de dirigir uma Porsche em alta velocidade e provocar a morte de um motorista de aplicativo em 2024, foi transferido de unidade prisional no estado de São Paulo. Ele deixou a Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como o “presídio dos famosos”, em Tremembé, e passou a cumprir prisão na Penitenciária II de Potim, município do Vale do Paraíba.
A transferência ocorreu no dia 18 de dezembro, segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo), e foi comunicada ao Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 30 de dezembro. As duas unidades prisionais ficam a cerca de 44 quilômetros de distância uma da outra.
Acusação.
Fernando Sastre é réu por homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima. De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo ele dirigia a cerca de 156 km/h em um trecho onde o limite de velocidade era de 50 km/h, quando colidiu contra um Renault Sandero conduzido pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que morreu no local. Um amigo que estava no Porsche sofreu ferimentos graves.
Defesa.
Desde o início do processo, a defesa de Sastre sustenta que a prisão preventiva não seria necessária, argumentando que medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Saídas de Tremembé.
Sastre é o terceiro preso a deixar a Penitenciária de Tremembé em pouco mais de um mês. Antes dele, Robinho e Thiago Brennand também foram transferidos da unidade em novembro. O UOL questionou a SAP sobre os critérios adotados para a transferência de Sastre e aguarda resposta oficial.
Antes de ser levado para Tremembé, Fernando Sastre chegou a ficar detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo, mas foi transferido em razão da repercussão do caso.
O processo segue em andamento na Justiça paulista.