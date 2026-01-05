O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de dirigir uma Porsche em alta velocidade e provocar a morte de um motorista de aplicativo em 2024, foi transferido de unidade prisional no estado de São Paulo. Ele deixou a Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como o “presídio dos famosos”, em Tremembé, e passou a cumprir prisão na Penitenciária II de Potim, município do Vale do Paraíba.

A transferência ocorreu no dia 18 de dezembro, segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo), e foi comunicada ao Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 30 de dezembro. As duas unidades prisionais ficam a cerca de 44 quilômetros de distância uma da outra.

Acusação.