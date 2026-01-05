Um incêndio em veículo provocou transtornos no trânsito da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 62, em Paraibuna, no Vale do Paraíba, na noite de domingo (4).

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o caso ocorreu no sentido norte, em pista dupla, sob condições climáticas adversas, com garoa e neblina em alguns trechos. A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada, devido à lentidão registrada na rodovia e ao envolvimento de veículo oficial.

O incêndio.