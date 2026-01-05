05 de janeiro de 2026
FOGO

Incêndio na Tamoios consome veículo e para a rodovia

Por Leandro Vaz | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Um incêndio em veículo provocou transtornos no trânsito da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 62, em Paraibuna, no Vale do Paraíba, na noite de domingo (4).

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o caso ocorreu no sentido norte, em pista dupla, sob condições climáticas adversas, com garoa e neblina em alguns trechos. A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada, devido à lentidão registrada na rodovia e ao envolvimento de veículo oficial.

O incêndio.

Segundo relato do condutor, o veículo, um Citroën C4L, já apresentava cheiro estranho durante o trajeto. Mesmo assim, a viagem foi mantida até que o automóvel parou repentinamente e, em seguida, entrou em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local às 20h08, conseguindo controlar o fogo. Às 20h58, teve início a remoção do veículo para um ponto de apoio.

Trânsito.

Durante o atendimento da ocorrência, houve bloqueios temporários do acostamento e da faixa 2 no sentido norte, entre 18h47 e 20h58, o que provocou congestionamentos de até 3,7 quilômetros em diferentes trechos da rodovia, especialmente entre os kms 65 e 61,5.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Cinco ocupantes do veículo foram registrados como ilesos.

A concessionária orienta os motoristas que trafegam pela Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a redobrarem a atenção, principalmente em períodos de baixa visibilidade e condições climáticas desfavoráveis.

