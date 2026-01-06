A quarta-feira será marcada por tempo instável em grande parte da RMVale. A previsão indica variação de nebulosidade, pancadas de chuva ao longo do dia e possibilidade de temporais, principalmente à tarde e à noite, com temperaturas amenas em todas as cidades.
Em São José dos Campos, o dia começa com sol entre muitas nuvens. Há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e também à noite. Os termômetros devem variar entre 18°C de mínima e 26°C de máxima, com alta umidade do ar.
Em Taubaté, o tempo permanece fechado. A manhã pode ter garoa, enquanto a noite reserva possibilidade de chuva forte acompanhada de trovoadas. A temperatura segue semelhante à de São José, com mínima de 18°C e máxima de 26°C.
Guaratinguetá terá um dia de sol com aumento de nuvens e chuva passageira. À noite, o céu continua bastante nublado, mas sem previsão de chuva significativa. A temperatura varia entre 18°C e 23°C.
No litoral norte, Caraguatatuba terá um dia sem previsão de chuva. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu encoberto. À noite, a nebulosidade aumenta. As temperaturas ficam entre 20°C e 26°C.
Já em Campos do Jordão, o cenário é de maior instabilidade. A manhã deve ser chuvosa, com o tempo fechado. À tarde, há risco de temporal, e a noite segue com chuva. As temperaturas permanecem baixas, com mínima de 15°C e máxima de 19°C.
A orientação é para que moradores fiquem atentos às mudanças bruscas no tempo, especialmente nas cidades com previsão de chuva forte e trovoadas.