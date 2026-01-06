A quarta-feira será marcada por tempo instável em grande parte da RMVale. A previsão indica variação de nebulosidade, pancadas de chuva ao longo do dia e possibilidade de temporais, principalmente à tarde e à noite, com temperaturas amenas em todas as cidades.

Em São José dos Campos, o dia começa com sol entre muitas nuvens. Há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e também à noite. Os termômetros devem variar entre 18°C de mínima e 26°C de máxima, com alta umidade do ar.