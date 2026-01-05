Um acidente envolvendo dois automóveis provocou congestionamento e interdições parciais na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 71, em Paraibuna, no Vale do Paraíba, na manhã desta segunda-feira (5).

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o acidente ocorreu no sentido sul, em pista dupla, sob condição climática nublada. A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada, em razão da extensão da lentidão e do tempo de interdição parcial.

Dinâmica.