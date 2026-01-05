05 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Acidente na Tamoios provoca congestionamento de mais de 7 km

Por Leandro Vaz | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente na Tamoios
Acidente na Tamoios

Um acidente envolvendo dois automóveis provocou congestionamento e interdições parciais na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 71, em Paraibuna, no Vale do Paraíba, na manhã desta segunda-feira (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o acidente ocorreu no sentido sul, em pista dupla, sob condição climática nublada. A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada, em razão da extensão da lentidão e do tempo de interdição parcial.

Dinâmica.

Segundo relato do condutor de um Citroën C3, o veículo perdeu estabilidade na traseira ao reduzir a velocidade, colidiu contra a barreira rígida e, em seguida, rodou na pista. Na sequência, houve colisão lateral com um GM Prisma, que acabou sendo lançado para o acostamento, onde bateu contra a defensa metálica.

Após o impacto, o Citroën ficou imobilizado sobre a faixa 1 de rolamento, enquanto o Prisma parou no acostamento.

Trânsito.

Por conta do acidente, houve interdição do acostamento e da faixa 1 no sentido sul entre 10h55 e 13h30, o que provocou congestionamento de cerca de 7,5 quilômetros, entre os kms 63 e 70,5 da rodovia.

Às 13h, teve início a remoção dos veículos para a base da Polícia Militar Rodoviária. As vítimas foram atendidas no local, mas assinaram termo de recusa de remoção médica.

Vítimas.

Ao todo, oito pessoas estavam nos veículos envolvidos: sete vítimas ilesas; uma vítima com ferimentos leves.

Não houve registro de interdição total da pista.

A concessionária orienta os motoristas que trafegam pela Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a redobrar a atenção, especialmente em trechos com pista molhada ou sob baixa visibilidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários