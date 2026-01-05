Um acidente envolvendo dois automóveis provocou congestionamento e interdições parciais na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 71, em Paraibuna, no Vale do Paraíba, na manhã desta segunda-feira (5).
De acordo com informações da concessionária Tamoios, o acidente ocorreu no sentido sul, em pista dupla, sob condição climática nublada. A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada, em razão da extensão da lentidão e do tempo de interdição parcial.
Dinâmica.
Segundo relato do condutor de um Citroën C3, o veículo perdeu estabilidade na traseira ao reduzir a velocidade, colidiu contra a barreira rígida e, em seguida, rodou na pista. Na sequência, houve colisão lateral com um GM Prisma, que acabou sendo lançado para o acostamento, onde bateu contra a defensa metálica.
Após o impacto, o Citroën ficou imobilizado sobre a faixa 1 de rolamento, enquanto o Prisma parou no acostamento.
Trânsito.
Por conta do acidente, houve interdição do acostamento e da faixa 1 no sentido sul entre 10h55 e 13h30, o que provocou congestionamento de cerca de 7,5 quilômetros, entre os kms 63 e 70,5 da rodovia.
Às 13h, teve início a remoção dos veículos para a base da Polícia Militar Rodoviária. As vítimas foram atendidas no local, mas assinaram termo de recusa de remoção médica.
Vítimas.
Ao todo, oito pessoas estavam nos veículos envolvidos: sete vítimas ilesas; uma vítima com ferimentos leves.
Não houve registro de interdição total da pista.
A concessionária orienta os motoristas que trafegam pela Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a redobrar a atenção, especialmente em trechos com pista molhada ou sob baixa visibilidade.