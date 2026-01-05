A arte tem papel estratégico no desenvolvimento das cidades. Mais do que uma manifestação estética, ela constrói identidade, preserva memórias e estimula o pensamento crítico, criando espaços de diálogo entre indivíduos, territórios e tempos históricos. Nas artes visuais, essa potência se revela de maneira direta, por meio de imagens, materiais e processos que dialogam com a vida contemporânea.

Em São José dos Campos, município reconhecido por seu polo tecnológico e industrial, a presença da arte é fundamental para equilibrar inovação e sensibilidade. As artes visuais contribuem para a humanização dos espaços urbanos, ampliam o acesso à cultura e fortalecem a produção artística local e regional, muitas vezes distante dos grandes circuitos culturais do país.

Nesse contexto, o Salão de Artes Poente se consolida como uma iniciativa relevante para o cenário cultural da cidade. Em sua segunda edição, o projeto reafirma o compromisso com as artes visuais ao promover uma chamada pública que reúne diferentes linguagens, poéticas e trajetórias, criando um espaço democrático de difusão, reconhecimento e troca entre artistas e público.