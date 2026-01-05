A arte tem papel estratégico no desenvolvimento das cidades. Mais do que uma manifestação estética, ela constrói identidade, preserva memórias e estimula o pensamento crítico, criando espaços de diálogo entre indivíduos, territórios e tempos históricos. Nas artes visuais, essa potência se revela de maneira direta, por meio de imagens, materiais e processos que dialogam com a vida contemporânea.
Em São José dos Campos, município reconhecido por seu polo tecnológico e industrial, a presença da arte é fundamental para equilibrar inovação e sensibilidade. As artes visuais contribuem para a humanização dos espaços urbanos, ampliam o acesso à cultura e fortalecem a produção artística local e regional, muitas vezes distante dos grandes circuitos culturais do país.
Nesse contexto, o Salão de Artes Poente se consolida como uma iniciativa relevante para o cenário cultural da cidade. Em sua segunda edição, o projeto reafirma o compromisso com as artes visuais ao promover uma chamada pública que reúne diferentes linguagens, poéticas e trajetórias, criando um espaço democrático de difusão, reconhecimento e troca entre artistas e público.
A edição atual conta com a parceria do Curso de Artes Visuais da Univap, fortalecendo o diálogo entre a produção artística contemporânea e o ambiente acadêmico. A colaboração amplia o intercâmbio entre artistas e estudantes, contribui para a formação de novos públicos e reforça a atuação da Galeria Poente junto às instituições culturais e educacionais do município.
Mais do que um evento pontual, o Salão de Artes Poente atua como uma plataforma contínua de valorização das artes visuais, estimulando a circulação de obras, o surgimento de novos artistas e o fortalecimento do ecossistema cultural regional. Ao ocupar espaços institucionais e dialogar com a comunidade, o projeto reafirma a arte como direito cultural e como parte essencial do desenvolvimento social e simbólico da cidade.
O 2º Salão de Artes Poente acontece na Galeria Ivonne Weis, na Univap, em São José dos Campos, com inscrições gratuitas até 11 de janeiro de 2026. A exposição fica em cartaz de 22 de janeiro a 13 de março de 2026, com visitação mediante agendamento, e abertura oficial no dia 23 de janeiro, das 19h às 22h. Informações e agendamentos podem ser feitos pelo Instagram @galeriapoente ou pelo e-mail 2.salao.poente@gmail.com.