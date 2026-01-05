ANTONIO DA ROCHA LIMA

Idade: 80 anos

Data de falecimento: 05/01/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC

Data e horário: 06/01/2026, às 17h

MARCIA GOMES DE ARAÚJO SOUSA

Idade: 65 anos

Data de falecimento: 05/01/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – São José dos Campos (SP)

Data e horário: 06/01/2026, às 14h