ANTONIO DA ROCHA LIMA
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC
Data e horário: 06/01/2026, às 17h
MARCIA GOMES DE ARAÚJO SOUSA
Idade: 65 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – São José dos Campos (SP)
Data e horário: 06/01/2026, às 14h
SHETSU TAKAHASHI
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Crematório Vila Alpina – São Paulo (SP)
Data e horário: 06/01/2026, às 13h
JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
Data e horário: 06/01/2026, às 13h
KAZUKO UCHIYAMA
Idade: 98 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Seicho-No-Ie – Jardim Paraíso
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC
Data e horário: 06/01/2026, às 10h30
LUCIMARA RAMOS LOURENÇO
Idade: 53 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
Data e horário: 06/01/2026, às 10h
MARIALVA RICARDO DE MOURA
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores – SJC
Data e horário: 06/01/2026, às 10h
ROSALINA APARECIDA DA SILVA
Idade: 61 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Urbam – Sala 3
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo – SJC
Data e horário: 06/01/2026, às 8h30
JOÃO VICENTE
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Urbam – Sala 6
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC
Data e horário: 06/01/2026, às 8h
MARIA APARECIDA MARCELINO
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 05/01/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana / SJC
Data e horário: 05/01/2026, às 16h30