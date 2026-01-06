Um jovem foi preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10, em um crime que chocou a comunidade. Segundo a polícia, o autor confessou os assassinatos e afirmou que agiu por ciúmes da relação entre as vítimas. Ele foi autuado por feminicídio e homicídio qualificado.
O caso ocorreu no domingo (4), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas, identificadas como Juliana Galardinovic Ribeiro e Levi Galardinovic Hooper, foram encontradas mortas no porão da residência da família.
De acordo com a Polícia Civil do Paraná, mãe e filho foram esfaqueados. Em depoimento, o suspeito relatou que lavou a faca utilizada nos crimes após os ataques.
Ainda conforme a investigação, o jovem afirmou que vinha planejando matar a mãe e o irmão por ciúmes do vínculo entre eles. Após o crime, ele chegou a responder mensagens de uma vizinha, que se assustou com os gritos, utilizando o celular da própria mãe.
À polícia, o suspeito declarou fazer uso de medicamentos psiquiátricos. A informação será avaliada no curso do inquérito.
O jovem foi indiciado por feminicídio e homicídio qualificado e deve ser encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.