Um jovem foi preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10, em um crime que chocou a comunidade. Segundo a polícia, o autor confessou os assassinatos e afirmou que agiu por ciúmes da relação entre as vítimas. Ele foi autuado por feminicídio e homicídio qualificado.

O caso ocorreu no domingo (4), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas, identificadas como Juliana Galardinovic Ribeiro e Levi Galardinovic Hooper, foram encontradas mortas no porão da residência da família.