Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (5) dentro de uma escola municipal de arte, localizada na rua Anita Correia de Oliveira, no bairro Vila Albertina, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira,. O caso foi regstrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava em avançado estado de decomposição e foi localizado próximo a um muro alto da unidade escolar, que se encontrava em recesso desde o dia 19 de dezembro. O cadáver foi descoberto por funcionárias responsáveis pela limpeza, que estiveram na escola na manhã desta segunda-feira.