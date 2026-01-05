Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (5) dentro de uma escola municipal de arte, localizada na rua Anita Correia de Oliveira, no bairro Vila Albertina, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira,. O caso foi regstrado pela Polícia Civil como morte suspeita.
De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava em avançado estado de decomposição e foi localizado próximo a um muro alto da unidade escolar, que se encontrava em recesso desde o dia 19 de dezembro. O cadáver foi descoberto por funcionárias responsáveis pela limpeza, que estiveram na escola na manhã desta segunda-feira.
A ocorrência foi inicialmente atendida pela Guarda Civil Municipal, que isolou o local e acionou a Polícia Civil. Estiveram na escola o delegado Luís Geraldo Ferreira Junior, um investigador e a equipe da Polícia Científica, responsável pela perícia técnica.
Vítima.
A vítima foi identificada como Alexis Valdeci Souza dos Santos, de 27 anos. Segundo a polícia, a família havia registrado um boletim de desaparecimento no dia 1º de janeiro, após perder contato com ele.
Em uma análise preliminar, a perícia constatou um ferimento na cabeça, que pode ter sido provocado por uma queda, possivelmente no momento em que a vítima teria tentado acessar o interior da escola. No entanto, as circunstâncias da morte ainda serão apuradas.
Faca.
Próximo ao cadáver, os policiais localizaram uma faca, que, segundo familiares, pertencia à própria vítima. A Polícia Civil informou ainda que Alexis possuía registros anteriores relacionados a furto e uso de entorpecentes, além de histórico de uso excessivo de álcool e drogas, conforme apuração preliminar.
Investigação.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames necroscópico e toxicológico, que deverão esclarecer a causa da morte e se houve ou não participação de terceiros.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Campos do Jordão, e, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para dar continuidade às apurações.