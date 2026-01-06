06 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Policial empresta arma para namorada matar amiga e é exonerado

Por Da Redação | Aparecida de Goiânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
PM empresta arma para namorada matar amiga e é demitido
PM empresta arma para namorada matar amiga e é demitido

Um policial militar foi desligado da corporação após ser responsabilizado por emprestar a própria arma para que a namorada cometesse um homicídio. A decisão de demissão foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial. O caso é relacionado a um crime ocorrido em 2020.

O homicídio aconteceu em frente a uma boate no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. A vítima era amiga da mulher que efetuou os disparos.

De acordo com a apuração, a arma utilizada no crime pertencia ao então policial militar, que teria cedido o armamento à companheira. A investigação apontou a participação dele no episódio, o que resultou no processo administrativo e, agora, na exoneração.

O caso ganhou repercussão à época e seguiu em tramitação nas esferas criminal e administrativa. Com a publicação da decisão, o ex-policial deixa oficialmente os quadros da corporação.

