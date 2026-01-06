Um policial militar foi desligado da corporação após ser responsabilizado por emprestar a própria arma para que a namorada cometesse um homicídio. A decisão de demissão foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial. O caso é relacionado a um crime ocorrido em 2020.

O homicídio aconteceu em frente a uma boate no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. A vítima era amiga da mulher que efetuou os disparos.