Um homem de 41 anos passou a ser investigado após um disparo atingir as costas da nora, uma adolescente de 17 anos, durante um trajeto de carro. O tiro teria ocorrido de forma acidental, segundo o relato inicial, e o suspeito desapareceu logo após o ocorrido. A jovem foi socorrida e o caso é apurado pela Polícia Civil.

O episódio aconteceu na noite de sábado (3), em Jaguariúna, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente estava no banco do passageiro, ao lado do namorado, que conduzia o veículo.