Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de casa no fim da tarde de domingo (4). A vítima apresentava sinais de violência e o caso é tratado como homicídio pelas autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi localizado em uma residência no Setor Incra 9, em Ceilândia, no Distrito Federal. A situação chamou a atenção após um vizinho perceber que o portão do imóvel permanecia aberto por um longo período, o que não era comum, e acionar a polícia.