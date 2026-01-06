06 de janeiro de 2026
ASSASSINATO

Homem de 37 anos é achado morto com golpes de chave de fenda

Por Da Redação | Ceilândia (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Homem de 37 anos é achado morto com golpes de chave de fenda
Homem de 37 anos é achado morto com golpes de chave de fenda

Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de casa no fim da tarde de domingo (4). A vítima apresentava sinais de violência e o caso é tratado como homicídio pelas autoridades.

O corpo foi localizado em uma residência no Setor Incra 9, em Ceilândia, no Distrito Federal. A situação chamou a atenção após um vizinho perceber que o portão do imóvel permanecia aberto por um longo período, o que não era comum, e acionar a polícia.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal, o homem foi morto com golpes de chave de fenda. O corpo estava sobre uma cama, coberto por um cobertor manchado de sangue.

A residência fica ao lado da Escola Incra 9. Conforme apurado no local, a vítima morava sozinha.

A ocorrência foi registrada pela PMDF e encaminhada à 24ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

