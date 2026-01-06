Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de casa no fim da tarde de domingo (4). A vítima apresentava sinais de violência e o caso é tratado como homicídio pelas autoridades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado em uma residência no Setor Incra 9, em Ceilândia, no Distrito Federal. A situação chamou a atenção após um vizinho perceber que o portão do imóvel permanecia aberto por um longo período, o que não era comum, e acionar a polícia.
Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal, o homem foi morto com golpes de chave de fenda. O corpo estava sobre uma cama, coberto por um cobertor manchado de sangue.
A residência fica ao lado da Escola Incra 9. Conforme apurado no local, a vítima morava sozinha.
A ocorrência foi registrada pela PMDF e encaminhada à 24ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações para esclarecer a autoria e a motivação do crime.