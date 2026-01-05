Um homem cadeirante morreu após ser baleado na cabeça durante uma discussão provocada por uma batida leve entre veículos. A vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (2), no bairro Independência, em Castelo, no sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Carlos Celso Mamades.