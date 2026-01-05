Um homem cadeirante morreu após ser baleado na cabeça durante uma discussão provocada por uma batida leve entre veículos. A vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado.
O crime ocorreu na noite de sexta-feira (2), no bairro Independência, em Castelo, no sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Carlos Celso Mamades.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o homem dar entrada no Hospital Municipal de Castelo. Um médico informou que ele chegou à unidade com vida, porém morreu pouco depois em razão da gravidade dos ferimentos.
À polícia, a esposa relatou que o casal chegava em casa quando o carro conduzido pelo marido encostou levemente em um veículo estacionado à frente. O dono do outro automóvel teria iniciado uma discussão logo após o ocorrido.
Ainda segundo o depoimento, Carlos tinha limitações nos movimentos das pernas e utilizava cadeira de rodas. Durante o desentendimento, a mulher entrou na residência para usar o banheiro e, nesse intervalo, ouviu os disparos. Ao sair, encontrou o marido ferido com tiros na cabeça.
O suspeito fugiu do local logo após o crime. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Castelo e que detalhes não serão divulgados para não comprometer as apurações.
O corpo de Carlos Celso Mamades foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por necropsia antes de ser liberado à família.