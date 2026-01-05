Uma bebê de 11 meses foi morta a facadas durante a virada do ano, em um episódio de violência que terminou com dois mortos da mesma família. Após o ataque à criança, o autor do crime foi morto pelo próprio pai da vítima. O caso mobilizou forças de segurança e está sob investigação.

O crime ocorreu em Buriticupu, no interior do Maranhão. A bebê, identificada como Mavie Louise Andrade Silva, foi atacada dentro da casa da família enquanto parentes ainda celebravam o réveillon.