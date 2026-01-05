05 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Tio esfaqueia bebê de 11 meses, mata a criança e é morto pelo pai

Por Da Redação | Buriticupu (MA)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mavie Louise Andrade Silva
Mavie Louise Andrade Silva

Uma bebê de 11 meses foi morta a facadas durante a virada do ano, em um episódio de violência que terminou com dois mortos da mesma família. Após o ataque à criança, o autor do crime foi morto pelo próprio pai da vítima. O caso mobilizou forças de segurança e está sob investigação.

O crime ocorreu em Buriticupu, no interior do Maranhão. A bebê, identificada como Mavie Louise Andrade Silva, foi atacada dentro da casa da família enquanto parentes ainda celebravam o réveillon.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o principal suspeito de matar a criança é o tio dela, Antônio José dos Santos Silva. As circunstâncias que levaram ao ataque ainda não foram esclarecidas.

Após o assassinato da filha, o pai da criança, Nairon Abreu Silva, reagiu e matou o suspeito com uma picareta. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram os corpos da bebê e do homem apontado como autor do crime.

Depois do ocorrido, Nairon fugiu e passou a ser considerado foragido. A Polícia Militar realizou buscas na região para tentar localizá-lo.

A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil do Maranhão, que apura tanto o homicídio da criança quanto a morte do suspeito, além de eventuais responsabilidades criminais decorrentes do caso.