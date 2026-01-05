05 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

49 funções com vagas abertas na Embraer; veja como concorrer

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Embraer
A Embraer abriu um novo processo seletivo com oportunidades para atuação em sua unidade de São José dos Campos. Ao todo, estão disponíveis 49 cargos diferentes, voltados a profissionais com variados perfis e níveis de experiência. A quantidade total de vagas não foi informada pela empresa.

As oportunidades estão publicadas na plataforma Gupy e abrangem áreas administrativas, técnicas e estratégicas. Entre os cargos oferecidos estão administrador de contratos na área de suprimentos, analista de planejamento financeiro, analista de recursos humanos com foco em treinamento e desenvolvimento, além de arquiteto de dados voltado a projetos de transformação digital.

A fabricante aeronáutica também procura profissionais para atuar nos setores de importação e exportação, contabilidade e tecnologia da informação, com vagas em arquitetura de soluções em TI.

Além das contratações imediatas, a Embraer mantém bancos de talentos para futuras oportunidades. As inscrições podem ser feitas para áreas como administração de custos e suprimentos, tanto diretos quanto indiretos, com objetivo de atender demandas futuras das unidades da companhia.