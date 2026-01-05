A Embraer abriu um novo processo seletivo com oportunidades para atuação em sua unidade de São José dos Campos. Ao todo, estão disponíveis 49 cargos diferentes, voltados a profissionais com variados perfis e níveis de experiência. A quantidade total de vagas não foi informada pela empresa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As oportunidades estão publicadas na plataforma Gupy e abrangem áreas administrativas, técnicas e estratégicas. Entre os cargos oferecidos estão administrador de contratos na área de suprimentos, analista de planejamento financeiro, analista de recursos humanos com foco em treinamento e desenvolvimento, além de arquiteto de dados voltado a projetos de transformação digital.