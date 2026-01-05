A rede Assaí Atacadista abriu cerca de 300 oportunidades de trabalho para contratação imediata com a chegada de sua terceira loja no município. As vagas contemplam diferentes áreas operacionais, técnicas e de liderança, e as inscrições já estão abertas.

A nova unidade será instalada na avenida João Marson, nº 2.795, na região leste de São José dos Campos. A previsão é que a loja seja inaugurada até o segundo trimestre de 2026, ampliando a presença da rede na cidade.