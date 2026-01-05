05 de janeiro de 2026
300 vagas abertas em SJC: veja como garantir um emprego no Assaí

300 vagas abertas em SJC: veja como garantir um emprego no Assaí
300 vagas abertas em SJC: veja como garantir um emprego no Assaí

A rede Assaí Atacadista abriu cerca de 300 oportunidades de trabalho para contratação imediata com a chegada de sua terceira loja no município. As vagas contemplam diferentes áreas operacionais, técnicas e de liderança, e as inscrições já estão abertas.

A nova unidade será instalada na avenida João Marson, nº 2.795, na região leste de São José dos Campos. A previsão é que a loja seja inaugurada até o segundo trimestre de 2026, ampliando a presença da rede na cidade.

Segundo o Assaí, a abertura faz parte do plano de expansão da companhia para 2026. A loja será construída em um amplo terreno no bairro do Sape, considerado uma importante porta de entrada da Zona Leste, a cerca de seis quilômetros da região central.

De acordo com o diretor executivo de Expansão, José León Rodríguez, a unidade levará à região o modelo do Assaí, baseado em variedade de produtos, preços acessíveis e serviços voltados tanto para famílias quanto para pequenos negócios.

A rede destaca ainda que São José dos Campos tem papel estratégico por ser um polo regional de indústria, tecnologia e serviços no Vale do Paraíba. Com a nova loja, a expectativa é ampliar o atendimento à população local e de cidades vizinhas.

A terceira unidade reforça a atuação do Assaí no município, onde a primeira loja foi inaugurada em 2015 e a segunda em 2023. Com as três operações, a companhia estima alcançar cerca de 1.800 empregos diretos e indiretos na cidade.

Vagas disponíveis

As oportunidades são para os cargos de Chefe de Seção, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor(a) de Mercadorias, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Empilhadeira, Açougueiro(a), Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Depósito, Vendedor(a) de Cartão e Padeiro(a). Todas as vagas são abertas também a pessoas com deficiência.

Como se candidatar

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do Assaí Atacadista, na área “Vagas Expansão – São José dos Campos”, até o dia 28 de fevereiro de 2026. Para participar do processo seletivo, é necessário informar RG, CPF, telefone e e-mail.

A empresa também disponibiliza atendimento para dúvidas pelo WhatsApp, no número (11) 97103-3606. O Assaí informa que oferece salário compatível com o mercado, pacote de benefícios e plano de carreira, com investimento contínuo em capacitação profissional.

