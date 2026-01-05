O jovem Thauan Pedro, de 20 anos, morreu após se afogar enquanto tentava ajudar o sobrinho, uma criança de 10 anos, na última sexta-feira (2). A morte gerou grande comoção nas redes sociais, onde a namorada, a influenciadora Nicole Gomes, publicou mensagens de despedida e homenagens ao companheiro.
O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Thauan e o sobrinho desapareceram no mar, o que levou banhistas a acionarem o resgate. As equipes iniciaram buscas aquáticas com apoio aéreo após relatos de que as vítimas não eram mais vistas na água.
Durante a operação, a criança foi localizada primeiro, em estado grave, com grau elevado de afogamento. Ela recebeu manobras de reanimação ainda na areia, com sucesso, e foi encaminhada para atendimento médico, permanecendo internada sob cuidados hospitalares.
Thauan foi encontrado cerca de uma hora e meia depois. Após ser retirado do mar, os socorristas constataram o óbito ainda no local. O corpo foi encaminhado ao necrotério da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Samambaia para os procedimentos legais.
A ocorrência mobilizou cerca de 10 profissionais, com o emprego de viaturas terrestres, embarcações e uma aeronave no apoio às buscas.
Nas redes sociais, Nicole Gomes, que soma mais de 300 mil seguidores, publicou textos emocionados em homenagem ao namorado. Em uma das mensagens, ela afirmou que Thauan era uma pessoa cuidadosa e que transmitia segurança à família.
A influenciadora também relatou que conheceu o jovem ainda na adolescência, que o casal se afastou por um período e havia retomado o relacionamento recentemente. Segundo ela, após a reconciliação, Thauan passou a ter uma rotina mais próxima da família.
O velório e o sepultamento ocorreram no domingo (4), no cemitério da Vila Formosa, na capital paulista. O enterro reuniu familiares, amigos e contou com homenagens ao jovem.