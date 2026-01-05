O jovem Thauan Pedro, de 20 anos, morreu após se afogar enquanto tentava ajudar o sobrinho, uma criança de 10 anos, na última sexta-feira (2). A morte gerou grande comoção nas redes sociais, onde a namorada, a influenciadora Nicole Gomes, publicou mensagens de despedida e homenagens ao companheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Thauan e o sobrinho desapareceram no mar, o que levou banhistas a acionarem o resgate. As equipes iniciaram buscas aquáticas com apoio aéreo após relatos de que as vítimas não eram mais vistas na água.