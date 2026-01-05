A fisiculturista e atriz Jayne Trcka, conhecida por viver a personagem Miss Mann no filme Todo Mundo em Pânico, morreu no dia 12 de dezembro, aos 59 anos. A informação foi confirmada por um dos filhos da artista em entrevista ao site TMZ. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.
Jayne foi encontrada desacordada na cozinha de sua residência, em San Diego, nos Estados Unidos. Uma amiga estranhou a falta de resposta após várias tentativas de contato e decidiu ir até o local, onde localizou a atriz já inconsciente.
De acordo com o filho, não havia conhecimento de problemas de saúde ou doenças pré-existentes que pudessem explicar o falecimento. O caso segue sob investigação das autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte.
Antes de atuar no cinema, Jayne Trcka construiu carreira no fisiculturismo e participou de competições durante a década de 1980. Ela ganhou notoriedade fora das academias ao estrear nas telas no ano 2000.
O papel em Todo Mundo em Pânico marcou a passagem da atleta pelo cinema e a tornou conhecida do grande público.