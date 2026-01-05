A fisiculturista e atriz Jayne Trcka, conhecida por viver a personagem Miss Mann no filme Todo Mundo em Pânico, morreu no dia 12 de dezembro, aos 59 anos. A informação foi confirmada por um dos filhos da artista em entrevista ao site TMZ. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Jayne foi encontrada desacordada na cozinha de sua residência, em San Diego, nos Estados Unidos. Uma amiga estranhou a falta de resposta após várias tentativas de contato e decidiu ir até o local, onde localizou a atriz já inconsciente.