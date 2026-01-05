Um homem de 24 anos foi preso após matar um vizinho a facadas ao perseguir a esposa durante uma discussão. À polícia, ele afirmou que perdeu o controle depois de ser chamado de “corno” pela companheira. A vítima tentou intervir para evitar a agressão e acabou atacada. O suspeito foi contido por moradores ao tentar fugir.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O vizinho, Willian Zacheu Marques, de 32 anos, foi atingido no peito ao pedir para que o agressor não machucasse a mulher. Ele chegou a ser socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Bruno Covas, mas não resistiu.
Imagens gravadas por um morador e entregues à polícia registraram o momento da confusão. No vídeo, o agressor aparece exaltado, gritando frases como “você não conhece ela” e “eu vou te matar”.
Em depoimento, Gabriel José Pedro Lima da Silva afirmou que chegou em casa com a esposa por volta das 5h do dia 1º, após as comemorações de Ano Novo. Segundo ele, a discussão começou quando a mulher o ofendeu verbalmente e mencionou o ex-marido. Ainda conforme o relato, ela teria desferido socos em seu rosto.
Na sequência, Gabriel, que trabalha em um açougue, disse ter pegado uma faca e passado a perseguir a companheira pela rua. Nesse momento, Willian e outros vizinhos se aproximaram para tentar conter a situação.
A versão apresentada pela mulher é diferente. À Polícia Civil, ela relatou que o marido ficou agressivo durante uma discussão sobre uma mensagem enviada pela irmã dele, convidando-o para um baile.
Segundo a vítima da tentativa de feminicídio, o homem se irritou após ser questionado, chutou uma churrasqueira, pegou um pedaço de madeira e a atingiu na cabeça. Em seguida, ele teria se armado com uma faca e iniciado a perseguição.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e homicídio consumado por motivo fútil no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.