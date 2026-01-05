Um homem de 24 anos foi preso após matar um vizinho a facadas ao perseguir a esposa durante uma discussão. À polícia, ele afirmou que perdeu o controle depois de ser chamado de “corno” pela companheira. A vítima tentou intervir para evitar a agressão e acabou atacada. O suspeito foi contido por moradores ao tentar fugir.

O crime ocorreu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O vizinho, Willian Zacheu Marques, de 32 anos, foi atingido no peito ao pedir para que o agressor não machucasse a mulher. Ele chegou a ser socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Bruno Covas, mas não resistiu.