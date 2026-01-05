Uma mulher de 28 anos foi morta a golpes de faca dentro de casa na última sexta-feira (2). O crime foi presenciado pelo filho da vítima, uma criança de três anos. Uma suspeita de 33 anos, conhecida da jovem, foi presa no mesmo dia e confessou o ataque, segundo a polícia. A motivação inicial apontada é ciúmes ligados a relacionamentos do passado.
O caso aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no bairro Patagônia. A vítima foi identificada como Kelli Amorim Ribeiro. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram a jovem já sem vida no imóvel.
De acordo com informações preliminares repassadas por policiais, havia registro de um desentendimento entre as duas mulheres na noite anterior ao crime. Durante as diligências, o carro da suspeita foi localizado nas proximidades. A mãe dela estava no veículo e informou aos agentes onde a filha poderia estar.
A prisão ocorreu em uma residência próxima ao local do crime e não houve resistência. Ainda conforme a PM, a mulher admitiu ser a autora do homicídio ao ser abordada.
Moradores relataram que Kelli vivia há anos na rua, enquanto a suspeita havia se mudado para o bairro há menos de um ano. Vizinhos afirmaram que as duas mantinham uma relação próxima antes do episódio violento.
Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e encaminhada ao Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves, onde permanece custodiada à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
Kelli trabalhava como recepcionista em uma clínica da cidade e era integrante de grupos de ciclismo. Amigos e conhecidos prestaram homenagens nas redes sociais. O filho da vítima ficou sob os cuidados de familiares paternos.