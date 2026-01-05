Uma mulher de 28 anos foi morta a golpes de faca dentro de casa na última sexta-feira (2). O crime foi presenciado pelo filho da vítima, uma criança de três anos. Uma suspeita de 33 anos, conhecida da jovem, foi presa no mesmo dia e confessou o ataque, segundo a polícia. A motivação inicial apontada é ciúmes ligados a relacionamentos do passado.

O caso aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no bairro Patagônia. A vítima foi identificada como Kelli Amorim Ribeiro. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram a jovem já sem vida no imóvel.