Antes de cometer o crime, Geovanna Proque de Oliveira, de 21 anos, enviou mensagens ameaçadoras ao namorado Raphael Canuto Costa, também de 21 anos, afirmando que ele iria “beijar o diabo”. As conversas, extraídas do WhatsApp e entregues à Polícia Civil, são consideradas elementos centrais da investigação e reforçam a suspeita de que o homicídio foi premeditado e motivado por ciúmes.

De acordo com os investigadores, as mensagens mostram um tom de cobrança, controle e insatisfação com o relacionamento. Em um dos trechos mais graves, Geovanna afirma que iria até o local “pegar a faca da picanha para cortar seu pescoço”, conforme consta nos registros analisados pela polícia.