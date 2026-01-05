05 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Grave acidente tira a vida de mãe, pai e filho na estrada

Por Da Redação | São Martinho (RS)
| Tempo de leitura: 2 min
Redes sociais/Reprodução
Grave acidente tira a vida de mãe, pai e filho na estrada
Grave acidente tira a vida de mãe, pai e filho na estrada

Um grave acidente de trânsito, registrado na manhã do último domingo (4), deixou a comunidade profundamente abalada. A colisão entre três veículos resultou na morte de três integrantes de uma mesma família, todos ocupantes de uma caminhonete.

O acidente ocorreu por volta das 10h30, no quilômetro 35 da ERS-210, em São Martinho, no Noroeste do Rio Grande do Sul,De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um caminhão Mercedes-Benz trafegava no sentido BR-468 → São Martinho quando um Fiat Argo, que vinha na direção contrária, invadiu a pista oposta.

Ao tentar evitar o impacto, o motorista do caminhão desviou, mas acabou colidindo frontalmente com uma caminhonete Volkswagen Amarok, que seguia logo atrás do automóvel. A força da batida foi tão intensa que a caminhonete ficou completamente destruída.

As três pessoas que estavam na Amarok — o condutor e dois passageiros — morreram no local, antes da chegada das equipes de socorro. O motorista do caminhão não se feriu, enquanto não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor do Fiat Argo.

Vítimas foram identificadas

As autoridades identificaram as vítimas fatais como:

Giovane Antônio Rosa, 38 anos, motorista da caminhonete;

  • Tatiele Bosi Rosa, 38 anos, esposa;

  • Luiz Antônio Rosa, 8 anos, filho do casal.

    • A família era moradora de São Martinho, o que aumentou ainda mais a comoção na cidade.

    Velório e sepultamento

    O velório foi marcado para esta segunda-feira (5), na Capela 1 da Funerária Fucilini, com sepultamento no Cemitério de Santa Lúcia, em São Martinho.

    Em nota oficial, a Prefeitura de São Martinho manifestou pesar pela tragédia e solidariedade aos familiares. “Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável”, destacou o comunicado.

    Investigação do acidente

    As circunstâncias do acidente na ERS-210 ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Equipes de perícia seguem analisando o local e ouvindo testemunhas para esclarecer os fatos que antecederam a colisão.

