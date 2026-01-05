Um grave acidente de trânsito, registrado na manhã do último domingo (4), deixou a comunidade profundamente abalada. A colisão entre três veículos resultou na morte de três integrantes de uma mesma família, todos ocupantes de uma caminhonete.

O acidente ocorreu por volta das 10h30, no quilômetro 35 da ERS-210, em São Martinho, no Noroeste do Rio Grande do Sul,De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um caminhão Mercedes-Benz trafegava no sentido BR-468 → São Martinho quando um Fiat Argo, que vinha na direção contrária, invadiu a pista oposta.