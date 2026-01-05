Olinda Ferreira de Oliveira morreu em Jacareí neste último sábado, aos 67 anos. A cerimônia de despedida aconteceu no Crematório Campo das Oliveiras, no domingo (4), sob forte comoção.

Afinal de contas, Olinda era uma pessoa alegre e cheia de amigos. Nas redes sociais, o filho Thiago Ferreira mostrou a saudade que está sentindo. "Descanse em paz mãe", escreveu.