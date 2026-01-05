05 de janeiro de 2026
LUTO

'Descanse em paz, mãe': o adeus a Olinda, em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Olinda Ferreira de Oliveira
Olinda Ferreira de Oliveira

Olinda Ferreira de Oliveira morreu em Jacareí neste último sábado, aos 67 anos. A cerimônia de despedida aconteceu no Crematório Campo das Oliveiras, no domingo (4), sob forte comoção.

Afinal de contas, Olinda era uma pessoa alegre e cheia de amigos. Nas redes sociais, o filho Thiago Ferreira mostrou a saudade que está sentindo. "Descanse em paz mãe", escreveu.

Juliana Nascimento também lamentou a morte precoce de Olinda. "Meus sentimentos a todos amigos e familiares triste uma pessoa maravilhosa guerreira , o céu está em festa", disse.

