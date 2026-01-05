A morte de Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia Rio-Santos (SP-055), passou a ter novos desdobramentos.

Enquanto a família da jovem afirma que irá processar a empresa responsável pelo transporte coletivo, a concessionária SOU São Sebastião sustenta, em nota oficial, que a passageira acessou uma área proibida do ônibus no momento do acidente.

