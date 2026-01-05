Um dia antes do acidente trágico, que tiraria a sua vida, Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, fez uma postagem nas redes sociais carregada de esperança. “2026 vai ser extraordinário”, escreveu a jovem, conhecida entre amigos e familiares como Rê.

Apaixonada pelos filhos, de 6 e 8 anos, Renata vivia intensamente. Amava a praia, a natureza, viagens, corrida de rua e era torcedora do Corinthians. A jovem morreu nesta segunda-feira (5), após a confirmação de morte cerebral, em decorrência de um grave acidente na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no Litoral Norte.