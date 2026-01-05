Um dia antes do acidente trágico, que tiraria a sua vida, Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, fez uma postagem nas redes sociais carregada de esperança. “2026 vai ser extraordinário”, escreveu a jovem, conhecida entre amigos e familiares como Rê.
Apaixonada pelos filhos, de 6 e 8 anos, Renata vivia intensamente. Amava a praia, a natureza, viagens, corrida de rua e era torcedora do Corinthians. A jovem morreu nesta segunda-feira (5), após a confirmação de morte cerebral, em decorrência de um grave acidente na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no Litoral Norte.
O velório de Renata será realizado nesta terça-feira (6), com sepultamento previsto para às 16h.
Renata estava internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2), quando foi arremessada para fora de um ônibus no km 117 da rodovia, no bairro Cigarras, em São Sebastião. Durante os dias de internação, familiares, amigos e moradores da região se uniram em uma intensa corrente de oração na esperança de um milagre.
A confirmação do óbito ocorreu após o cumprimento de todos os protocolos médicos no Hospital Regional do Litoral Norte.
Renata morava com os filhos e os avós. Os pais da jovem são de Sorocaba. Desde a divulgação da morte, redes sociais foram tomadas por mensagens de despedida, homenagens e solidariedade à família.
Quem era Renata
Descrita como carinhosa, alegre e cheia de planos, Renata era dedicada à maternidade e mantinha uma rotina ativa. Gostava de correr, frequentar a praia e estar em contato com a natureza. A morte precoce interrompeu uma trajetória marcada por afeto, energia e sonhos, deixando dois filhos pequenos e uma família devastada.
O acidente na Rio-Santos
Segundo o boletim de ocorrência, Renata era passageira de um ônibus da empresa SOU Transportes, que operava com lotação máxima de 77 passageiros, quando a estrutura de fixação de uma janela lateral cedeu no momento em que ela se apoiava. A família vai processar a empresa de ônibus.
Com o rompimento, a jovem foi lançada para fora do coletivo, junto com o vidro de proteção da porta principal, que também se desprendeu e foi arremessado para a pista.
Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital em estado crítico, onde permaneceu em coma induzido até a confirmação da morte cerebral.
No domingo (4), a Prefeitura de São Sebastião informou que notificou oficialmente a empresa concessionária do transporte coletivo para prestar esclarecimentos. Em nota, o município lamentou a morte de Renata e manifestou solidariedade à família.