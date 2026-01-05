O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado nos fundos do terreno da Escola Municipal Mary Aparecida Ribeiro Arruda Camargo, no bairro Floresta Negra, em Campos do Jordão, na manhã desta segunda-feira (5).

Segundo familiares, trata-se de Alexis, conhecido como Tchula, que estava desaparecido em Campos desde o último dia 1º. Ele havia sido visto pela última vez na Vila Albertina.