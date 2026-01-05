O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado nos fundos do terreno da Escola Municipal Mary Aparecida Ribeiro Arruda Camargo, no bairro Floresta Negra, em Campos do Jordão, na manhã desta segunda-feira (5).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo familiares, trata-se de Alexis, conhecido como Tchula, que estava desaparecido em Campos desde o último dia 1º. Ele havia sido visto pela última vez na Vila Albertina.
“Sim, infelizmente, era o Alexis que estávamos procurando”, disse uma familiar da vítima. Alexis deixa mulher e duas crianças.
A descoberta do corpo ocorreu no momento em que os funcionários retornavam ao trabalho após o período de férias da rede municipal de ensino.
Segundo relatos, servidores da Educação encontraram o corpo nos fundos do terreno da unidade escolar na manhã desta segunda, quando as atividades estavam sendo retomadas.
A equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Campos do Jordão foi acionada e compareceu à escola para registrar a ocorrência e adotar os procedimentos de atendimento à situação.
A área foi isolada para permitir a atuação da GCM e, posteriormente, a chegada da perícia técnica, que deve realizar a análise inicial do local e das circunstâncias em que o corpo foi encontrado.
Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte da vítima. As atividades na unidade foram suspensas temporariamente para permitir os trabalhos de investigação e preservação da cena.